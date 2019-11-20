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Yunanistan mülteciler için kamp inşa edecek

Yunanistan hükümeti, 2020'ye kadar mültecilerin büyük çoğunluğunu kamplara yerleştirme sözünü tutmak için çalışmalara başladı.

İHA | 20.11.2019 - 19:17..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Yunanistan, Sakız, Midilli ve Sisam adalarındaki en büyük 3 kampın kapatılacağını duyurdu.

Kapatılacak bu kampların yerine 5 bin kişilik yeni ve kapalı bir kamp inşa edilecek. İnşa edilecek bu kamplara giriş çıkışların ise serbest olmayacağı belirtildi.

4 BİN KİŞİLİK KAMPTA 36 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da sıklıkla eleştirilerek insanlık dışı şartlar altında yaşayan mültecilerin kaldığı Moria kampı da kapatılacak.

Kamplar şu anda yaklaşık 36 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Kampların maksimum kapasitesi ise 4 bin 500.

''AMACIMIZ ADALARDAKİ KALABALIĞI DAĞITMAK''

Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, “Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamadaki önceliğimiz” ifadelerini kullandı. Stefanis, Kos ve Leros adalarındaki küçük kampların da bu hatlar boyunca yeniden düzenlenip genişletileceğini aktardı.

''BU AVRUPA DAYANIŞMASI DEĞİL''

Yunanistan'ın Temmuz ayında iktidara gelen yeni hükümeti, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı kamplara yerleştirme sözü vermişti.

Alman gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, “Bu böyle devam edemez. Avrupa Yunanistan gibi gelişmekte olan ülkeleri mülteciler için uygun bir park yeri olarak görüyor. Bu Avrupa dayanışması mı? Hayır. Artık bunu kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü geçtiğimiz ay, Yunanistan’ın ana kamplarında bulunan mülteci sayısının kapasitesinin aştığını açıklamıştı.

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