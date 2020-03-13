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Yunanistan sınır kapısına beton blok

Mültecileri durdurmak için daha önce uygulanan tarım ilacı, gaz bombası, plastik mermi ve jiletli teller başarılı olmayınca Yunan güçleri son çare olarak sınıra beton blok yerleştirdi.

AA | 13.03.2020 - 15:54..
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Yunanistan sınır kapısına beton blok

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.

Yunanistan sınır kapısına beton blok VİDEO

Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.

Yunanistan sınır kapısına beton blok

Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.

GAZLAR JANDARMA KARAKOLUNA DÜŞTÜ

Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı. Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.

Yunanistan sınır kapısına beton blok

Yunanistan sınır kapısına beton blok

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