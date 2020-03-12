Yunanistan, sınıra yeni tel duvar inşa ediyor

Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce mülteci, Yunanistan sınırına yığılmış durumda...
Mültecilere biber gazı, plastik ve gerçek mermilerle müdahale eden Yunanistan, şimdi de sınırda tel örgülü önlem almaya çalışıyor.
SINIR HATTINA TEL DUVAR
Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunan güvenlik güçleri, mevcut hattın 100 metre gerisine yeniden tel duvar inşa ediyor.
İş makineleriyle sınır hattı boyunca yeni demir kazıklar çakılıyor.
Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor ViDEO