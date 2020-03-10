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Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunan güvenlik güçleri, tüfekli askerlerle sığınmacıların sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor.

AA | 10.03.2020 - 09:52..
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Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında günlerdir bekliyor.

Yunan güvenlik güçleri, göç akışını engellemek için biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

SİPER KAZIYORLAR

Şimdi de yeni bir yönteme başvuran Yunanistan, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazmaya başladı.

Yunanistan, sınırda siper kazıyor ViDEO

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

TÜFEKLİ YUNAN ASKERLERİ SİPERDE

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

Yunanistan, sınırda siper kazıyor

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