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Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında yerli ve milli Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' devriye görevine başladı.

DHA | 15.03.2020 - 05:38..
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Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Türkiye'nin 'serbest sınır uygulaması' sonrası Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce göçmen Edirne'ye akın etti. Sınırdan Yunanistan'a geçen göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince uluslararası hukuka aykırı şekilde para, telefon ve değerli eşyaları alınıp, üzerlerindeki kıyafetleri de çıkartılarak, darp edilip Türkiye'ye geri itildi.

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

"1453" UÇUŞ KODUYLA DEVRİYE

Yunanistan sınırında son olarak 'Bayraktar TB2' tipi yerli ve milli İHA '1453' uçuş koduyla gökyüzünde devriye görevine başladı.

YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN HUKUK DIŞI DAVRANIŞLARINA ANINDA MÜDAHALE

Türk güvenlik güçleri, İHA devriyesi sırasında Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı davranışlarını takip ediyor. İHA ile Yunanistan'ın geri itmeleri ve göçmenlere uyguladığı müdahaleler görüntüleniyor. Edirne Valiliği yetkilileri, İHA'ların Türk güvenlik güçlerinin gözü olduğunu söyledi.

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

TB2, YUNAN SINIRINDA GÖREVDE

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, twitter hesabından yaptığı açıklamada, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında bir İHA'nın göreve başladığını duyurdu. Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle paylaştı.

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

HAVA, KARA VE NEHİRDE ÖNLEMLER

Yunanistan sınırına sevk edilen tam donanımlı özel harekatçı polisler iki ülke sınırını belirleyen Meriç Nehri'nde, Yunanistan'ın uluslararası hukuku aykırı hareket ederek geri itmelerin önüne geçti. Yunan polisinin, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde 16 gündür Yunanistan'a geçmek isteyen binlerce göçmene silahlı ve plastik mermiyle ateş edip, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahalesi nedeniyle Türkiye tedbirlerini artırdı.

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor

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