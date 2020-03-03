Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı’nda toplanan mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan polislerinin sert müdahalesi devam ediyor.

HER YOLU DENİYORLAR

Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, erkekler sınırı geçmenin bir yolunu bulmak için her şeyi deniyor.

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Öte yandan, sınırın sıfır noktasında yaşanan Yunan zulmü havadan drone ile görüntülenirken, ortalık savaş alanlarının aratmıyor.

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