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Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Avrupa'ya gitmek için sınıra gelen mültecilere, Yunan polisleri tarafından biber gazı ve ses bombaları atıldı.

İHA | 03.03.2020 - 08:57..
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Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı’nda toplanan mülteci grubun içerisinde onlarca bebek, çocuk ve kadının olmasına rağmen Yunan polislerinin sert müdahalesi devam ediyor.

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

HER YOLU DENİYORLAR

Mülteciler arasında bulunan çocuk ve kadınlar nispeten güvenli bir alanda beklerken, erkekler sınırı geçmenin bir yolunu bulmak için her şeyi deniyor.

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü ViDEO

Öte yandan, sınırın sıfır noktasında yaşanan Yunan zulmü havadan drone ile görüntülenirken, ortalık savaş alanlarının aratmıyor.

 

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Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

Yunanistan sınırı savaş alanına döndü

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