Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'ye bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan Yenikadın Piyade Hudut Birliği askerlerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmen R.N. (35) ile eski zabıt katipleri T.N. (29) ve A.N. (33) oldukları belirlendi. Şühelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.