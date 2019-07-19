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Yunanistan Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini almasını rahatsız edici olarak yorumladı.

Haber Merkezi | 19.07.2019 - 16:00..
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Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ABD ve Avrupa kadar yanıbaşımızda olan Yunanistan'ı da rahatsız etti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de saldırgan tutumlar sergileyerek her fırsatta kabahati Türkiye'de bulan Yunanistan, artık rahat rahat bu davranışları yapamayacağı için Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasını eleştirdi.

Yunanistan Türkiye'nin S-400 almasından rahatsız

"MUTLU DEĞİLİZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin s-400'lere sahip olmasının kendilerini mutlu etmediğini ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı: S400'lerden rahatsız VİDEO

Bakan Dendias, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz. NATO üyesi bir ülke olarak diyebiliriz ki; Rus silahları NATO sistemlerine uyum sağlamıyor. Dünyanın bu bölgesinde silahlanmak istikrar ve güven ortamının oluşmasına yardımcı da olmuyor." diye konuştu.

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