taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8063
Euro
6.4346
Altın
1465.16
Borsa
108257.2
Gram Altın
273.444
Bitcoin
42669.07

Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edip yaptırım istedi

Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, BM'ye şikayette bulundu.

AA | 10.12.2019 - 13:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı.

Libya, geçtiğimiz günlerde anlaşmayı resmen duyurmuştu.

Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti.

Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edip yaptırım istedi

YUNANİSTAN İTİRAZDA BULUNDU

Mutabakatın etkileri, kendini göstermeye devam ediyor. Yunanistan, anlaşmaya yönelik Birleşmiş Milletler nezdinde itirazda bulundu.

Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.

YAPTIRIM İSTEDİ

Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edip yaptırım istedi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

382
MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

328
Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

776
4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

233
Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

231
Nurettin Canikli 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

Nurettin Canikli 23 maddeyle AK Parti dönemini özetledi

715
Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir