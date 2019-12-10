Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edip yaptırım istedi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı.

Libya, geçtiğimiz günlerde anlaşmayı resmen duyurmuştu.

Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti.

YUNANİSTAN İTİRAZDA BULUNDU

Mutabakatın etkileri, kendini göstermeye devam ediyor. Yunanistan, anlaşmaya yönelik Birleşmiş Milletler nezdinde itirazda bulundu.

Anlaşmanın kötü niyetle yapıldığını ileri süren Atina, anlaşmanın bölgede istikrarsızlığa sebep olacağını savundu.

YAPTIRIM İSTEDİ

Yunanistan ayrıca, anlaşma nedeniyle AB'den Türkiye ve Libya'ya yönelik yaptırımlar konusunda bir çerçeve oluşturulması talebinde bulundu.

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

