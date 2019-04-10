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Yunanistan Türkiye'yi yunusları öldürmekle suçladı

Mavi Vatan Tatbikatı sırasında top atışı yapılmasından korkan Yunanistan, ilginç bir suçlamada bulundu.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 09:04..
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Geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve ABD'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeyle Ege Denizi'nde çok sayıda tatbikat yapan Yunanistan, artan Yunus ölümlerine Türkiye'nin yaptığı tatbikatların neden olduğu mesajını veren açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE'YE ÜSTÜ KAPALI SUÇLAMA

Yunanistan Deniz Koruma Enstitüsü “Archipelagos” Başkanı Anastasia Miliou, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Türk tatbikatlarının yunusları öldürdüğünü söyleyemeyiz, ancak ölü sayısında olağandışı bir artış olduğu gerçeği söz konusu. NATO'nun tatbikat kurallarına ABD Donanması ve Yunan donanması tarafından saygı duyuluyor. Türkiye'nin kuralları uygulayıp uygulamadığı açık değil." dedi.

Yunanistan Türkiye'yi yunusları öldürmekle suçladı

YUNAN BASININDA TATBİKAT PANİĞİ

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı "Mavi Vatan 2019" Yunan basınında geniş yer almıştı.

Hatta bazı gazeteler, tatbikatı "Algı amaçlı Türk güç gösterisi" başlığıyla vermiş, Yunan silahlı kuvvetlerinin tatbikat sırasında olası bir "Türk tahrikine" cevap vermek üzere hazırlık içerisinde bulunduğu açıklanmıştı.

"Türkiye bütün donanmasını Akdeniz ve Karadeniz'e çıkarıyor" manşetini kullanan Eleftheros Typos gazetesi, tatbikatta ilk defa Türk yapımı silah sistemlerinin kullanılacağını vurguladı.

BAKANLIKTAN VİDEOLU YANIT

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde artan yunus ölümleri hakkında Türkiye'yi suçlayan iddialarına video ile yanıt verdi.

Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı VİDEO

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