Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ A.Ş. tarafından şehir için otobüs ücretlerine bugün itibarıyla zam yapıldı.

3

Kadını anlatan kitaplardan: Dünyada Türkiye'de Kadın ve Şiddet

Birçok editörün bir araya gelerek hazırladığı, Dünyada Türkiye’de Kadın ve Şiddet kitabı toplumun her kesimini ilgilendiren kadın ve şiddet kavramına geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.