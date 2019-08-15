Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Yunanistan alevlere teslim oldu.
Eğriboz Adası'nda başlayan yangın, aradan 3 gün geçmesine rağmen söndürülemedi.
Alevlerle mücadele konusunda etkisiz kalan Yunan İtfaiyesi, çaresiz.
ACİL DURUM
Adadaki alevlerin rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle yayılması üzerine bölgede, acil durum ilan edilmişti.
BAŞBAKAN, AVRUPA'DAN YARDIM İSTEDİ
Afet bölgesini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis, kontrol altına alınmayan yangınla mücadele için diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendiğini açıklamıştı.
4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Miçotakis'in çağrısı üzerine İtalya'dan gönderilen 2 adet yangın söndürme uçağının da katıldığı müdahale çalışmalarında yaklaşık 250 itfaiyeci görev alırken, 4 köy de tahliye edilmişti.
TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ
Geçtiğimiz yıl Yunanistan, benzer bir yangın faciasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Yunanistan'ın çaresizliğinin farkına varan Türkiye, yangın helikopterlerini yardıma göndermeyi teklif etse de Yunan tarafı yağmur yağmasını beklediklerini söyleyerek reddetmişti.
Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası haberi