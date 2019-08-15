taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5962
Euro
6.2506
Altın
1521.36
Borsa
97109.81
Gram Altın
273.248

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Eğriboz Adası’nda 3 gündür devam eden orman yangınına karşı mücadele veremeyen Yunanistan, Avrupa ülkelerinden yardım bekliyor.

İHA | 15.08.2019 - 12:58..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Yunanistan alevlere teslim oldu.

Eğriboz Adası'nda başlayan yangın, aradan 3 gün geçmesine rağmen söndürülemedi.

Alevlerle mücadele konusunda etkisiz kalan Yunan İtfaiyesi, çaresiz.

ACİL DURUM

Adadaki alevlerin rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle yayılması üzerine bölgede, acil durum ilan edilmişti.

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

BAŞBAKAN, AVRUPA'DAN YARDIM İSTEDİ

Afet bölgesini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Miçotakis, kontrol altına alınmayan yangınla mücadele için diğer Avrupa ülkelerinden yardım istendiğini açıklamıştı.

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor


4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Miçotakis'in çağrısı üzerine İtalya'dan gönderilen 2 adet yangın söndürme uçağının da katıldığı müdahale çalışmalarında yaklaşık 250 itfaiyeci görev alırken, 4 köy de tahliye edilmişti.

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

TÜRKİYE'NİN YARDIM TEKLİFİ

Geçtiğimiz yıl Yunanistan, benzer bir yangın faciasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yunanistan'ın çaresizliğinin farkına varan Türkiye, yangın helikopterlerini yardıma göndermeyi teklif etse de Yunan tarafı yağmur yağmasını beklediklerini söyleyerek reddetmişti.

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Yunanistan'daki yangın faciasının perde arkası haberi

Yunanistan yangınla mücadele edemiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

346
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

292
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

107
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

42
Cem Yılmaz: Delirmişler

Cem Yılmaz: Delirmişler

129
ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

34
Marmaris'te türbe zannedilen mezar

Marmaris'te türbe zannedilen mezar

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir