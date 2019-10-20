Yunanistan yaralı göçmenleri zorla geri gönderiyor

İddiaya göre göçmenler, kaçakçılarla kişi başı 3 bin euro'ya anlaştılar. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi, göçmenleri taşıyan otobüsü durdurmak istedi. Durmayan otobüse ateş eden Yunan polisi, yakaladığı göçmenleri yaralı halde Meriç Nehri'nden bota bindirerek Türkiye'ye geri gönderdi.

JANDARMA YARALI HALDE BULDU

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kadıdondurma Köyü yakınlarında Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 göçmeni yaralı halde bulundu. Yaralı halde bulunan göçmenler, Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afgan Abdülvahap Nasari (17), gazetecilere yaptığı açıklamada, kişi başı 3 bin avroya anlaştıkları göçmen kaçakçısıyla yola çıktıklarını söyledi. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisinin otobüsü durdurmak istediğini anlattı.

BOTA BİNDİRİP GERİ GÖNDERDİLER

Nasari, "Otobüs durmayınca Yunan polisi ateş etti sonra kaza yaptık. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Daha sonra yaralı şekilde bizi bota bindirip Meriç Nehri'nden geri gönderdiler. Sonra bizi jandarma buldu. Hastanelere getirdi.'' ifadelerini kullandı.

KAZADA İKİ KİŞİ ÖLMÜŞ

Tedavi altına alınan Nasari, ''Ambulans kaza yerine çok geç geldi. 12 ve 63 yaşındaki iki kişi kazada öldü. Yola 45 kişi çıkmıştık. Sırbistan'a kadar anlaşmıştık oradan da Almanya'ya gidecektik." diye konuştu.

Yaralı düzensiz göçmenlerden 13'ü Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde, 9'u da Edirne, Meriç ve Keşan'daki devlet hastanelerinde tedavi ediliyor.