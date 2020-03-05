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Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin kayık kavgası

Meriç Nehri’ni kullanarak Yunanistan’a geçmek isteyen mülteciler arasında kayığa önce binme kavgası çıkarken, arbede sırasında suya düşenler oldu.

DHA | 05.03.2020 - 09:34..
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Sınır kapılarının açılmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mülteci hareketliliği devam ediyor.

Meriç Nehri kenarında toplanan kadın ve çocukların da aralarında olduğu Suriye, Cezayir, Fas, Filistinli 50’den fazla mülteci, kayıkla Yunanistan’a geçmeye başladı.

KAYIK KAVGASI YAŞANDI

Bir grubun geçmesinin ardından, kıyıda bekleyen Suriye ve Filistinli mülteciler arasında kayığa önce binmek için yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bazı mülteciler suya düştü.

Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin kayık kavgası

Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin kayık kavgası ViDEO

PANİKLEYİP SUYA ATLADILAR

Nehri geçmek için kayıkta bulunanlar ise, 'Yunan polis botu geliyor' söylentisiyle panikleyerek suya atlayıp kıyıya döndü.

Devam eden kavgada kayığı ele geçiren Suriyeli mülteciler ellerindeki ağaç dallarını kürek gibi kullanıp Meriç Nehri'ne açılarak Yunanistan'a geçti.

Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin kayık kavgası

Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilerin kayık kavgası

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