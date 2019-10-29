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Yunanistan'a geçmeye çalışan en yaşlı mülteci

Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 71 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanırken, içlerindeki yaşlı mültecinin zor durumu dikkat çekti.

DHA | 29.10.2019 - 14:53..
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Yunanistan'a geçmeye çalışan en yaşlı mülteci

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ve Baba Burnu açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

EN YAŞLI MÜLTECİ

Operasyonda durdurulan harekat halindeki iki ayrı lastik bot içinde 41'i çocuk, 14'ü kadın ve 16'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 71 kaçak göçmen yakalandı. İçlerindeki yaşlı mülteci, sahil güvenlik botuna bindirilirken zorluk çekti.

Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı -2

71 MÜLTECİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NDE

Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı -1


Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı -3

Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı -4

Lastik bot içinde 41'i çocuk, 71 kaçak göçmen yakalandı -5

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