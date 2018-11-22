Yunanistan'a giden Türk turist sayısı azaldı

Türkiye Otelciler Birliği'nden yapılan açıklamada, Türk turistlerin gözde ülkesi Yunanistan’a Türkiye’den giden turist sayısında gerileme yaşanırken, Yunanistan’dan Türkiye’ye olan talepte eski günlere dönülüyor.

ÇİFT HANELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında TÜROB tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan turizm pazarının gelecek yıl rekor turist sayısını yeniden yakalayabileceği belirtildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin ile rekor kırdığı hatırlatılan raporda, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında çift haneli artış yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE...

Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin kişi olurken, 2015 yılında Yunan ziyaretçi sayısı 755 bine, 2016 yılında da 593 bine geriledi. Bu turistlerde 2017 yılında yeniden yükseliş başlayarak, bir önceki yıla göre toparlanıp 623 bine ulaştı.

YUNAN'IN EN SEVDİĞİ ÜLKELER

Bu yıl 8 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 453 bin Yunan turist geldi. Yunan turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A...

TÜROB raporunda, Türkiye’den Yunanistan’a yönelik talep de ele alındı. Raporda, henüz deniz yolu ve hava yoluyla ülkeye giden Türk turist istatistiklerinin belli olmadığı, ancak Yunanistan Resmi İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın 9 aylık döneminde Yunanistan’a kara yoluyla giden Türk turist sayısında yüzde 4,1 gerileme yaşandığına dikkat çekildi.

Eylül 2018’de bu gerileme oranı aylık bazda yüzde 22,5’e ulaştı. Raporda, bu yıl Türkiye’ye Yunanistan’dan gelen turist sayısında da aynı oranda yani yüzde 4,1 yükselme olması da dikkati çekti.

TÜİK VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, Yunanistan’a giden Türk vatandaşı sayısı 2013 yılında 598 bin kişi olarak gerçekleşmişti. 2014 yılında 742 bine, 2015 yılında 898 bine yükseldi. 2016 yılında ise 795 bin kişi olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 921 bin kişiye ulaştı.