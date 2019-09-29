Yunanistan'a gitmeye çalışan 57 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Baba Burnu açıklarında, bir sürat teknesini durdurdu.
MİDİLLİ ADASI'NA GİDECEKLERDİ
Yapılan kontrollerde teknedekilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar olduğu belirlendi.
İran uyruklu 2’si çocuk, 3’ü kadın toplam 19 kaçak ile tekneyi kullanan Yunan uyruklu organizatör gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından, Sivrice Burnu açıklarında tespit edilen lastik botta ise Afganistan uyruklu 19’u çocuk, 6’sı kadın toplam 38 kaçak yakalandı.
Kazaklar işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.