Yunanistan'a gitmeye çalışan 57 kaçak yakalandı

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Sevgilisinin gönlünü almaya giderken kaza yaptı

1 Kellah Gölü su kaynaklarının kesilmesiyle kurudu Sivas'ta tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.

2 Manavda alışveriş yapan 2 kişi öldürüldü Van’da kimliği belirsiz bir kişi, markette alışveriş yapan biri kadın 2 kişiyi silahla öldürdü.

3 İspanya'da gündem Hazard'ın kötü performansı Real Madrid'in 100 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği Hazard, İspanya'da dalga konusu oldu.

4 Çaykara'da otomobille dereye uçan çocuk öldü 15 yaşındaki çocuk, babasının arkadaşına ait olan otomobili alıp, kaza yaptı. Dereye devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 11 yaşındaki kardeşi yaralandı.

5 Hong Kong'da polisin eylemcilere acıması yok Hong Kong'da polis ekipleri yakaladığı bir eylemcinin kafasını asfalta sürterken kameralara yakalandı.

6 Miss Turkey 2019 finalistleri Miss Turkey 2019 ön elemesi 200'ün üstünde adayın katılımıyla dün gerçekleşti. Miss Turkey olmaya aday 20 finalist açıklandı. İşte Türkiye'nin yeni gözde güzelleri...