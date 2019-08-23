Yunanistan'a kaçmak isteyen 165 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri durdurmak için birtakım çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda da ekipler, Ayvacık ilçesinin Koruoba Koyunevi ve Arıklı sahillerindeki ağaçlık alanlara operasyon düzenledi.

YABANCI UYRUKLU 165 MÜLTECİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 165 mülteci yakalandı.

İŞLEMLERİ YAPILDI

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Göçmenlerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, operasyonlarda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.