taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7727
Euro
6.3878
Altın
1496.21
Borsa
96541.76
Gram Altın
277.663

Yunanistan'a kaçmak isteyen 165 mülteci yakalandı

Çanakkale'den Midilli Adası'na gitmek üzere çeşitli kaçak yollara başvuran 165 mülteci, yakalanarak Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

İHA | 23.08.2019 - 12:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri durdurmak için birtakım çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda da ekipler, Ayvacık ilçesinin Koruoba Koyunevi ve Arıklı sahillerindeki ağaçlık alanlara operasyon düzenledi.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 165 mülteci yakalandı

YABANCI UYRUKLU 165 MÜLTECİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 165 mülteci yakalandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 165 mülteci yakalandı

İŞLEMLERİ YAPILDI

Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Göçmenlerle beraber 2 insan kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, operasyonlarda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

Emine Bulut'un ölümü Türkiye'yi yasa boğdu

405
Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

Patriot teklifi ABD tarafından geri çekildi

138
Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

Oğlunu HDP'lilerin dağa kaçırdığını söyleyip eylem yaptı

188
Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

105
Angelina Jolie'nin duygusal anları

Angelina Jolie'nin duygusal anları

28
Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

Emine Bulut'u öldüren katilin ifadesi

157
Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

Saldırılar sonrası Türkiye sınırındaki Suriyeli sayısı artıyor

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir