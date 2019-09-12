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Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

Edirne'de sınırdaki tellerin üzerinden atlayan göçmenleri, askerler yakalayarak l Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

DHA | 12.09.2019 - 16:25..
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, sınırda bulunan Karaağaç Mahallesi'ne geldi.

ASKERLER YAKALADI

Burada tarlaların bulunduğu kısımdan dikenli tellerin üzerine giysileri ile kapatıp, telleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan kaçaklar, devriye görevi yürüten askerler tarafından yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı

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