Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Meslekten ihraç edilen ve haklarındaki FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 kişi, çocuklarıyla beraber, Yunanistan'a kaçmak amacıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi.

TEKNE BATTI

Buradan bir fiber tekne kiralayan şüpheliler, önceki gece Midilli Adasına geçmek için denize açıldı. Ancak tekne, Sarımsaklı açıklarındaki Çıplak Ada mevkiinde battı.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Bu sırada bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bağlı ekipler, Ege Denizi ortasında çırpınan kaçakları fark etti. Boğulmak üzereyken kurtarılan şüpheliler Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı merkezine getirildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

2 çocuk aile yakınlarına teslim edilirken, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için de çalışma başlattığı öğrenildi.