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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 şahıs yakalandı.

İHA | 09.03.2019 - 12:06..
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 4 şüpheli ile onlara organizatörlük yapan 4 zanlı yapılan operasyonla yakalandı.

KAÇMALARINA YARDIM EDENLER DE TUTUKLANDI

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelileri H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ mensuplarının kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.T., R.T., L.T. ve Ş.K. tutuklandı, S.E., E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ÇOCUK ZANLILARIN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası seyir halinde durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D'yi yakalamış, grubun yanındaki 3 çocuk ise zanlıların yakınlarına teslim edilmişti.

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