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Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakaladılar

Bodrum’dan yüzerek Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

AA | 04.05.2019 - 09:21..
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Bodrum Akyarlar açıklarında seyir halindeki "Pura Vida" isimli yelkenli teknede bulunan 7 Rus turist, denizde bir kişi görüp, kaçakları taşıyan bir botun batmış olabileceğini düşünerek, yardım sinyali verdi.

TURİSTLER HABER VERDİ

Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.

Yunanistan'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.

IRAK UYRUKLU BİR KİŞİ YAKALANDI

Arama faaliyetlerine devam eden sahil güvenlik ekipleri,  Akyarlar açıklarında yüzerek İstanköy'e kaçmaya çalışan Irak uyruklu Faek Hade'yi yakaladı.

İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi. Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü.

Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakaladılar

Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakaladılar

Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakaladılar

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