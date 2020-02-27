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Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da hükümetin sığınmacılar için kapalı kamplar inşaa etme planına yönelik devam eden protestolarda Midilli ve Sakız adası savaş alanına döndü.

REUTERS | 27.02.2020 - 18:50..
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Yunan hükümetinin göçmenler için kapalı kamplar inşaa etme planına yönelik protestolar devam ediyor.

Yunanistan adalarındaki kamplarda şu anda toplam 37 bin göçmen yaşarken, hükümet her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa etmek için kolları sıvadı.

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

GÖÇMENLERİN KALICI OLMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Yeni yapılacak kamplarda sadece 15 bin göçmen ağırlanması ve giriş-çıkış serbest olmaması planlanırken, göçmenlerin en fazla dört ay kalmasına izin verileceği bildirildi. Yunan halkı aynı fikirde değil.

Ada halkı, göçmenlerin kamplarda süresiz kalmasından endişe edişeli.

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

MİDİLLİ VE SAKIZ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bu nedenle bölgede kapm inşa edilmesi istenmiyor. Bu kapsamda sokağa çıkan Yunan halkı polisle çatıştı. Midilli Adası'nda  Yunan polisi kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı. Yol kapatıp polise molotoflarla karşılık veren göstericiler, yangın çıkmasına neden oldu.

Sakız Adası'nda da benzer görüntüler vardı.

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

Yunanistan'da ada halkı göçmen kampları için sokakta

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