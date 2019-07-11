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Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Halkidiki bölgesinde etkili olan sağanak ve fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

AA | 11.07.2019 - 09:13..
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Yunanistan'ın kuzeyini vuran ve özellikle turizm bölgesi Halkidiki'de etkili olan fırtına, can ve mal kayıplarına neden oldu.

Selanik yakınları çevresinde yaşanan fırtınada ikisi çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya'dan gelen turistler olduğu belirtildi.

2'Sİ ÇOCUK 6 TURİST ÖLDÜ, 108 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, 4'ü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

Yunan basınına göre, Romanyalı 8 yaşındaki bir çocuk ve annesi, bulundukları restoranın tavanının çökmesi ile hayatını kaybetti.

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Hava, yarımadanın zarar görmesine neden oldu. Fotoğraflar bölgedeki yıkımı ortaya koyuyor...

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

DEVRİLEN AĞAÇ SONLARI OLDU

Öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Çekya vatandaşı ailenin iki üyesi ise karavanın rüzgar nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

 

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

Yunanistan'da çıkan fırtınada 6 turist öldü

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