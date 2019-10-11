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Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

Başkent Atina'da eğitim sistemindeki reformları protesto edilirken tansiyon yükseldi. Öğrenciler ile polisler arasında çatışma çıktı.

AA | 11.10.2019 - 17:26..
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Yunanistan, yeni eğitim sistemi reformları nedeniyle karıştı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Başkent Atina'da sokaklara çıkan yüzlerce öğrenci, üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı protesto etti.

'ÜNVERSİTELERE DOKUNMAYIN' SLOGANLARI ATTILAR

Atina'nın merkezinde toplanan yüzlerce öğrenci, ''Üniversitelere dokunmayın '', ''Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez'' slogaları attı ve parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

ÖĞRENCİ VE POLİSLER ÇATIŞTI

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

TURİSTLER GAZDAN ETKİLENDİ

Olayların lüks mağazaların bulunduğu Voukourestiou Caddesi yakınında yaşanması nedeniyle çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

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