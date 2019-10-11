Yunanistan'da eğitim reformları protestosu

Yunanistan, yeni eğitim sistemi reformları nedeniyle karıştı.
PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ
Başkent Atina'da sokaklara çıkan yüzlerce öğrenci, üniversitelerin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı protesto etti.
'ÜNVERSİTELERE DOKUNMAYIN' SLOGANLARI ATTILAR
Atina'nın merkezinde toplanan yüzlerce öğrenci, ''Üniversitelere dokunmayın '', ''Dokunulmazlık kazanılmış haktır, değiştirilemez'' slogaları attı ve parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
ÖĞRENCİ VE POLİSLER ÇATIŞTI
Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.
TURİSTLER GAZDAN ETKİLENDİ
Olayların lüks mağazaların bulunduğu Voukourestiou Caddesi yakınında yaşanması nedeniyle çevredeki çok sayıda turist de yoğun gazdan etkilendi.