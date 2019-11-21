taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7005
Euro
6.3201
Altın
1473.66
Borsa
106785.08
Gram Altın
270.377
Bitcoin
46068.45

Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

Uygulamaya itiraz eden Sisam Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu üyeleri, topluca istifa kararı aldı.

AA | 21.11.2019 - 02:24..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos, hükümetin aralarında Sisam’ın da bulunduğu 5 adaya kapalı kamp inşa edeceğini açıklamasının ardından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

"5 BİN KİŞİLİK KAMPI KABUL EDEMEYİZ"

Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Belediye meclisi üyelerine bu konuda kendisini desteklemeleri çağrısında bulunan Stancos, istifa kararını yazılı olarak Başbakan Kiryakos Micotakis’e ileteceğini bildirdi.

Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

BELEDİYE MECLİSİ DE İSTİFA ETTİ

Belediye meclisindeki iktidar ve muhalefet meclis üyeleri de, Stancos’un istifasının ardından kendilerinin de göreve devam etmeyeceklerini belirterek, hükümetin bu konudaki kararını protesto etmek amacıyla topluca istifa edeceklerini açıkladılar.

Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

Yunanistan Göçten Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Hükümet Sözcüsü Steliyos Peças ile yaptığı ortak basın toplantısında, yeni göçmen kanunu kapsamında alınan kararlar kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine, her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa edileceğini açıklamıştı. İstanköy ve Leros adalarındaki göçmen merkezlerinin de kapalı hale dönüştürülmesinin planlanlandığını bildiren Stefanis, yeni kampların dışında dolaşıma izin verilmeyeceğini vurgulamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

18
İngiltere'de skandal rapor: Onlarca çocuk ihmalden öldü

İngiltere'de skandal rapor: Onlarca çocuk ihmalden öldü

2
Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

Yunanistan'da göçmen kampı uygulaması istifa ettirdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir