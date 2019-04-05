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Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler Atina Larissis Garı'nda eylem yaptı.

AA | 05.04.2019 - 15:22..
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Larissis Garı'na Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ve sabah saatlerinde bavul ve çantalarıyla gelen yaklaşık 200 göçmen, binadaki bürolara girdi ve raylara oturdu. Göçmenlerin eylemi nedeniyle tren seferleri durduruldu.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, istasyon çevresinde güvenlik önlemi aldı. İstasyon Müdürlüğ'nden yapılan açıklamada, Atina-Selanik seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Polis, sınırı geçmek üzere hareket edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale ederken, göçmenler polise taş ve sopalarla karşılık verdi. Çıkan olaylarda biri polis 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

GÖÇMENLER YUNANİSTAN'DA SIKIŞTI

Öte yandan çevre illerden göçmenlerin aileleriyle Selanik'e gelmeye devam ettiği bildirildi. Avrupa'da, 2016'da göç yolu üzerindeki ülkelerde sınırlar kapatılınca, Yunanistan'da sıkışan göçmenler tutuldukları kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Ülkeyi terk ederek diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmenlerle buna izin vermeyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

Yunanistan'da göçmenler garda eylem yaptı

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