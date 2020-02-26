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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

38 yaşındaki Yunanistanlı bir kadının İtalya ziyareti sonrasında virüs kaptığı aktarıldı.

AA | 26.02.2020 - 14:11..
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Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'den Asya'ya yayılan koronavirüs, İtalya'dan Avrupa'ya yayılıyor.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Yunanistanlı bir kadının koronavirüs taşıdığı belirtildi. Söz konusu kişinin daha önce İtalya'yı ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 765'e ulaştı. Toplam vaka sayısı ise 81 bini aşmış durumda.

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