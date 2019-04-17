Yunanistan'da Iniohos 2019 tatbikatı

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Yunanistan’da düzenlenen en büyük askeri tatbikat olarak değerlendirilen Iniohos 2019’da; Yunanistan, İsrail, BAE ve İtalya uçakları birlikte hareket etti.

Tatbikata İtalya'nın ve İsrail'in F-35 ile katıldığı belirtiliyor.

TATBİKATIN AMACINI AÇIKLADILAR

Yunan Hava Kuvvetleri tatbikatın amacının, karmaşık ve çok boyutlu tehdit ortamı karşısında gerçekçi operasyonel eğitim sağlama olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERME ÇABASI

Yunanistan'ın hem Arapları hem İsrail'i hem de Avrupalıları yanına alması Türkiye'ye bir mesaj niteliği taşıyor.

BİR DE BU TATBİKATI TEK BAŞLARINA YAPABİLSELER

Tarihinin en büyük tatbikatlarından birini gerçekleştiren Yunanistan, Türkiye'nin tek başına gerçekleştirdiği Mavi Vatan-2019'a cevap verme çabasında. Ancak Yunanistan'ın güç gösterisi yanına aldığı ülkeler çıkarıldığında etkisini yitiriyor.