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Yunanistan'da işsiz kalan medya çalışanlarına AB yardımı

İşini kaybeden 550 medya çalışanına 2,3 milyon avro mali destek verilmesi, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde onaylandı.

AA | 22.11.2018 - 07:17..
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Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Yunanistan'da işsiz kalan 550 medya çalışanına 2,3 milyon avro mali destek verilmesine onay verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Bütçe Komitesi toplantısında, ülkede çeşitli medya kuruluşlarında görev yaptıktan sonra işsiz kalanlara yardım sağlanması önerisi oylandı.

Bütçe Komitesi, 550 medya çalışanının iş aramalarına yardım etmek amacıyla 2,6 milyon avro kaynak sağlanması yönündeki öneriyi 3'e karşı 28 oyla onayladı.

AB tarafından verilecek iş bulma yardımıyla, medya çalışanlarının bireysel kariyer hizmeti alması, mesleki eğitim programlarına katılması ve ücretli eğitim imkanlarından yararlanması sağlanacak.

Söz konusu iş bulma yardımının sağlanması için önerinin, AP Genel Kurulu ve AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Yunanistan'da ekonomik kriz ve dijital dönüşüm nedeniyle 2011-2017 yılları arasında günlük gazete ve dergi satışlarında önemli bir oranda düşüş yaşandı.

Ülkede 2011 yılında 144 milyon gazete ve 60 milyon dergi satılırken, 2017 yılında gazete satışları 57 milyona, dergi satışları ise 23 milyona geriledi. Bu nedenle sektördeki çok sayıda çalışan işini kaybetti.

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