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Yunanistan'da mülteci endişesi hakim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kapıları açabiliriz" sözleri Yunanistan'ın gündeminden henüz düşmedi.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 17:39..
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Yunanistan'da mülteci endişesi hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda kapıların açılabileceğini söylemesi, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Mülteci konusunda en büyük endişeyi ise Yunanistan taşıyor. Bunun sebebi ise Türkiye'den çıkan mültecilerin ilk durağı Yunanistan.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'ın mülteci akınını karşılayabilmesi imkansız.

"TÜRKİYE'YE EK MALİ DESTEK SAĞLAMALI"

Bu gerçeği gören Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ek mali yardımlar sağlaması gerektiğini söyledi.

BM Genel Kurulu Uluslararası İlişkiler Konseyinde açıklamalar yapan Miçotakis, "AB Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırdığını dikkate alarak 2019'un ötesine geçecek şekilde Türkiye'ye ek mali destek sağlamalı" dedi.

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