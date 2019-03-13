taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.463
Euro
6.1762
Altın
1307.84
Borsa
101887.61
Gram Altın
229.767

Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi

Yunanistan'da konaklama desteğinin sona erecek olması nedeniyle ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan mülteciler gösteri düzenledi.

AA | 13.03.2019 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan mültecilerden ve dayanışma gruplarından oluşan göstericiler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) uyguladığı mülteciler için konaklama yardımı içeren programın sona ermesini protesto etti.

Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi

"EVSİZ KALDIK"

Acil Durum Entegrasyon ve Konaklama Programı (ESTIA) kapsamında, çoğunluğu Atina'da olmak üzere evlere yerleştirilen mülteciler, ay sonunda evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına karşı seslerini yükseltti.

Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi

Programın sona ermesinin yaratacağı belirsizliğe karşı çıkan göstericiler, "Hiçbir insan evsiz kalmasın", "Savaştan kaçtık şimdi evimizi kaybediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi

SINIRLARI AÇIN

Mültecilerin sınırlarda, sokaklarda kalarak yaşam mücadelesini vermesini protesto eden göstericiler "Sınırları açın" sloganları atarak posterlerle gösteriler düzenledi

Yunanistan'da mültecilerin evsiz kalma endişesi

Program kapsamında yaklaşık 23 bin kişi evlerde konaklarken, 63 bin kişi nakdi yardım alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

100
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

55
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

103
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir