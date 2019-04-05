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Yunanistan'da olay din işlerinden sorumlu sekreter

Solcu bakan yardımcısının atadığı din işlerinden sorumlu sekreterin 'açık giyinmesi' ülke gündemine oturdu.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 14:08..
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Yunanistan'da olay din işlerinden sorumlu sekreter

Yunanistan'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreteri olay oldu.

Thomarita Kaladara adlı kadın, solcu SYRIZA partisi milletvekili Bolaris'in yanında din işlerinden sorumlu sekreter olarak göreve başlatıldı.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Fitness sporuna ilgi duyan genç kadın, görev sırasında ‘açık’ sayılabilecek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu fark eden muhalifler ise, tepki gösterdi.

Yunanistan'da olay din işlerinden sorumlu sekreter

Olayına ardından Kaladara istifa kararı aldı. Ancak Kaladara'nın istifa talebi kabul edilmedi.

"LİYAKATA BAĞLIYIM"

Bolaris, Kaladara için, “Kadınlar istedikleri fotoğrafı paylaşmakta özgür. İşe alımda liyakata bağlıyım” açıklamasını yaptı.

Yunanistan'da olay din işlerinden sorumlu sekreter

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