Yunanistan'da tekne alabora oldu: 2 ölü

Yunanistan'daki Patras Körfezi’nin Antirrio kenti limanında demirleyen bir teknenin, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle alabora olduğu belirtildi.

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Teknenin alabora olması sonucu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

METEOROLOJİ AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca Atina’da kötü hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitim, yaklaşık 2 saat geç başladı. Yunanistan meteoroloji servisi, ülkenin batısında etkili olan kötü hava koşullarının gece saatlerinde etkisini azaltacağını belirtti.