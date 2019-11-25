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Yunanistan'da tekne alabora oldu: 2 ölü

Şiddetli yağış nedeniyle, Antirrio kenti limanındaki teknenin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, bazı bölgelerde ise su baskınları oluştu.

İHA | 25.11.2019 - 12:03..
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Yunanistan'daki Patras Körfezi’nin Antirrio kenti limanında demirleyen bir teknenin, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle alabora olduğu belirtildi.

2 ÖLÜ

Teknenin alabora olması sonucu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yunanistan'da tekne alabora oldu: 2 ölü

METEOROLOJİ AÇIKLAMA YAPTI

Ayrıca Atina’da kötü hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitim, yaklaşık 2 saat geç başladı. Yunanistan meteoroloji servisi, ülkenin batısında etkili olan kötü hava koşullarının gece saatlerinde etkisini azaltacağını belirtti.

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