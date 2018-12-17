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Yunanistan'da televizyon kanalına bombalı saldırı

Özel televizyon kanalına zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi

AA | 17.12.2018 - 05:36..
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Yunanistan'ın SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi.

45 DAKİKA ÖNCE HABER VERİLDİ

Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı.Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

SOL ÖRGÜTLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor.

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