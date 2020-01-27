Yunanistan'da Türkiye'ye günde 30 sığınmacı

Manisa'da, 46 yıllık manifaturacı Fahri Akdere, emekli olmaya karar verip, iş yerindeki mallarını tamamını depremzedelere gönderilmek üzere ilçe belediyesine teslim etti.

Gaziantep’te lüks araç ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD’nin Türkiye’ye karşı tavrına ilişkin milli bir duruş sergileyerek, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in randevu talebini reddetti.

Cuma gününden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yapan kurtarma ekiplerine veda töreni düzenlendi.

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Artvin Barajı ve HES'ten gelir 690 milyon lira oldu

DSİ tarafından, Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.