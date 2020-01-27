Yunanistan'da Türkiye'ye günde 30 sığınmacı

Yunanistan'ın aylardır ilk kez Türkiye'ye sığınmacı göndermeye başladığı bildirildi.
Yunanistan Başbakan Yardımcısı Adonis Yorgiadis "Günde yaklaşık 30 sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiklerini ve Türkiye'nin sığınmacıları geri kabul ettiğini" açıkladı.
Yorgiadis, böylece iltica süreçlerini hızlandıran yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
YENi YASA 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
Yunanistan'da 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle iltica başvurularının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.
Yunanistan'da personel sıkıntısı nedeniyle iltica süreçlerinin aylar, hatta yıllar sürmesi sınır dışıların durmasını ve özellikle Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan kamplarda yığılmayı beraberinde getirmişti