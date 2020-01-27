taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9477
Euro
6.5617
Altın
1582.18
Borsa
121217.65
Gram Altın
302.502
Bitcoin
51841.11

Yunanistan'da Türkiye'ye günde 30 sığınmacı

Yunanistan aylar sonra Türkiye'ye yeniden sığınmacı göndermeye başladı.

Haber Merkezi | 27.01.2020 - 16:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'ın aylardır ilk kez Türkiye'ye sığınmacı göndermeye başladığı bildirildi.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Adonis Yorgiadis "Günde yaklaşık 30 sığınmacıyı Türkiye'ye gönderdiklerini ve Türkiye'nin sığınmacıları geri kabul ettiğini" açıkladı.

Yorgiadis, böylece iltica süreçlerini hızlandıran yeni yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yunanistan'da Türkiye'ye günde 30 sığınmacı

YENi YASA 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Yunanistan'da 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle iltica başvurularının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yunanistan'da Türkiye'ye günde 30 sığınmacı

Yunanistan'da personel sıkıntısı nedeniyle iltica süreçlerinin aylar, hatta yıllar sürmesi sınır dışıların durmasını ve özellikle Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan kamplarda yığılmayı beraberinde getirmişti

İlginizi Çekebilir
Lüks otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep’te lüks araç ile özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Türkiye karşıtı ABD'nin başkonsolosuna randevu vermedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABD’nin Türkiye’ye karşı tavrına ilişkin milli bir duruş sergileyerek, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in randevu talebini reddetti.
Kurtarma ekipleri vedalaştı
Cuma gününden bu yana enkaz altında kalanları kurtarmak için ellerinden geleni yapan kurtarma ekiplerine veda töreni düzenlendi.
Kavga ettiği kişiyi döner bıçağıyla kovaladı
Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada taraflardan birisi, diğerini sokakta döner bıçağı ile kovaladı; yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

Süleyman Soylu'dan beklenen İstanbul depremi açıklaması

396
İzmir'de koronavirüs şüphesi

İzmir'de koronavirüs şüphesi

285
Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

Manukyan'ın torunu miras kavgasında savcıyı şikayet etti

81
Vuhan ölü bir şehre döndü

Vuhan ölü bir şehre döndü

195
Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma

296
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları

29
Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

Depremde evi yıkılanlara para yardımı yapılacak

411
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir