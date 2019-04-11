taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7061
Euro
6.4475
Altın
1304.64
Borsa
97340.09
Gram Altın
239.162

Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

Üç kişiden DNA alınarak, anneden bebeğe geçen ölümcül genetik hastalıkları önleyebilecek tüp bebek teknolojisiyle bebek doğdu.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'da İki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığındaki bebek doğdu.

Adı açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

YÜZDE 0,1'LİK DNA ALINIYOR

Bu teknoloji, tüp bebek yöntemi ile anne ve babadan alınan DNA'yı başka bir kadından alınan sağlıklı mitokondriya ile birleştiriyor.

Bu şekilde doğan bebeklerin yüzde 0,1'lik DNA'sı donörden geliyor ve bu değişiklik diğer nesillere aktarılan kalıcı bir değişiklik oluyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı.

ANNEDEN BEBEĞE GEÇEN HASTALIKLARIN ÖNLEMESİ

Mitokondriyal hastalıklar anneden bebeğe geçiyor. Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor. Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesiyle ortaya çıkan hastalık kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

273
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

335
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

322
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

103
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

25
Madonna 2 şarkı söylemek için 1 milyon dolar istedi

Madonna 2 şarkı söylemek için 1 milyon dolar istedi

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir