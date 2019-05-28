Yunanistan'daki erken seçim borsada değer kazandırdı

TCMB'nin döviz ve altın rezervleri toplamı 92.8 milyar dolara geriledi.

Xiaomi'nin alt markası olarak akıllı telefonlar üreten Redmi'nin, yakında piyasaya çıkaracağı K20 serisi hakkında bazı detaylar belli oldu.

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Emre Belözoğlu'nun Volkan Demirel şartı

Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istedi. Bu istek üzerine yönetimin konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi.