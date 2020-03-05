Yunanistan'daki Lavrion kampından PKK'ya katıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte yaşayan ailesinin yanından geçen yıl ayrılarak terör örgütü PKK'ya katılan 19 yaşındaki N.Ş.'nin, teslim olması için ikna çalışmaları yürütüldü.

Ekiplerin ortak çalışması sonucu ikna edilen N.Ş., örgütten kaçarak teslim oldu.

MERİÇ NEHRİ'Nİ BOTLA GEÇTİ

Örgütün kandırdığı çocuklarıyla bir yıl sonra Adana'da buluşan anne ve baba, kızlarına sarılıp hasret giderdi. N.Ş., ifadesinde, örgüte katılmak için 4 Şubat 2019'da Adana'dan İstanbul'a gittiğini, aynı gün Edirne'den kaçakçılar aracılığıyla Meriç Nehri'ni botla geçip Yunanistan'a ulaştığını anlattı.

Yunanistan'daki Lavrion kampı üzerinden PKK'ya katılan genç teslim oldu İZLE

ÖRGÜT MENSUPLARI, YUNAN POLİSİNE NE DEMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ

Türkiye'den ayrılmadan önce tanıdığı örgüt mensuplarıyla görüştüğünü belirten N.Ş., bu kişilerin kendisine Yunan polisine teslim olmasını, siyasi suçlu olduğunu, PKK'ya katılmak için Türkiye'den kaçtığını ve Lavrion kampına gitmek istediğini söylemesi yönünde talimat verdiğini aktardı.

POLİS MERKEZİNDE 3 GÜN KALDI, SONRA KAMPA GÖTÜRÜLDÜ

N.Ş., aldığı talimat doğrultusunda bir gün sonra Yunan polisine teslim olduğunu ve kendisine söylenenleri aktardıktan sonra polis merkezine götürüldüğünü ifade etti. İfadesinde polis merkezinde 3 gün kaldığına yer veren N.Ş., konuşmalarından FETÖ/PDY mensubu olduklarını anladığı aileler ile Lavrion Göçmen Kampı'na götürüldüğünü söyledi. N.Ş., kamptaki evlerin girişlerinde farklı terör örgütlerine ait herkesin görebileceği büyüklükte simgelerin olduğunu belirtti.

SAHTE PASAPORTLA IRAK'A GEÇTİ

Kampta bulunan örgüt mensupları ile 15 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde protesto amaçlı düzenlenen yürüyüşe katıldığını söyleyen N.Ş., bir hafta sonra da başkası adına düzenlenmiş sahte pasaportla Yunanistan'dan uçağa binerek, Irak'a geçip PKK kamplarına katıldığını aktardı.

TUTUKLANDI

N.Ş., geçen yıl mart ayı içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Gare kampından ayrılıp Dicle Nehri üzerinden botla Suriye'nin Derik bölgesine geçip burada YPG'nin sözde asayiş birimine teslim olduğunu ve 4 ay ideolojik eğitimle birlikte bomba ve silah eğitimi aldığını bildirdi.

Örgütle ilgili bilgiler aktaran N.Ş., PKK içinde kaldığı sürede örgüt mensuplarına değer verilmediğini anladığını kaydetti.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş., tutuklandı.