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Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Atina'nın kuzeyinde başlayan yangınlar nedeniyle bölgede OHAL ilan edildi. İtalya, yangına müdahale için 2 helikopter gönderdi.

İHA | 14.08.2019 - 14:17..
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Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan'nın başkenti Atina yeniden büyük bir orman yangınıyla karşı karşıya.

Atina'nın Kuzeyi'nde başlayan yangın, henüz söndürülemedi.

Alevler, rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle evlere doğru ilerlemeye başladı. Bölgede OHAL ilan edildi.

İTALYA YARDIM GÖNDERDİ

Yangına müdahele etmekte pasif kalan Yunanistan, İtalya'dan yardım istedi ve bölgeye 2 helikopter sevkedildi.

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı VİDEO

4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 4 köy tahliye edildi, 8 kişi yaralandı.

EVLER ARABALAR YANDI

Birçok ev alevlerden etkilenirken çok sayıda aracın alevlerin arasında kaldığı belirtildi.

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

ZOR BİR YANGIN

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis yangın söndürme çalışmalarına ilişkin, “Durum daha iyi görünüyor. Çok büyük bir çaba vardı ve insanüstü çabalar. Zor bir yangın, gerçek bu. İnsanlar için hayati tehlike yok ve önemli olan da bu.” diye konuştu.

 

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

Yunanistan’daki orman yangını sürüyor: 8 yaralı

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