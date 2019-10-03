Yunanistan'dan AB'ye, Türkiye para ödeyin çağrısı

Türkiye’nin Avrupa’ya ve özellikle de Yunanistan'a sığınmacı akınını önlemiş olmasına rağmen bunu yapması için daha önce vat edilen 5 milyar euroluk tutarı bir türlü alamadığını ve sonunda AB'yi sınır kapılarını açmakla tehdit etmişti.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatına karşın Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında son dönemde artış gözleniyor.

Ülkede sığınmacıların barındıkları kampların kapasitelerini aşan doluluk oranı, sığınmacıların uzun bekleme sürelerini insani olmayan koşullarda geçirmelerine neden oluyor.

Geçen Pazar Midilli Adası’ndaki Morya Kampı’nda çıkan yangında bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetmişti. 3 bin kişi kapasiteli Morya’da 13 bin sığınmacının kaldığı belirtilmişti.

Yunan hükümetinin yangının ardından yaptığı kriz toplantısından 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye'ye iade etme kararı çıkmıştı.

YUNANİSTAN TÜRKİUE'MİN 10 BİN SIĞINMACIYI ALMAMASINDAN KORKUYOR

Yunanistan'da Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı barındırarak ağır bir yükün altında olduğunu ve bu nedenle mali destek verilmesi gerektiğini bildirdi.

"ŞARTLARI YERİNE GETİRMELİYİZ"

Alman Süddeutsche Zeitung'a açıklamada bulunan Yorgos Kumuçakos, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç anlaşmasını hatırlatarak, ''Türkiye ile yapılan anlaşma bizim için önemli. Elimizdeki tek anlaşma bu ve bu anlaşmayı etkili bir hale getirmeli ve şartlarını yerine getirmeliyiz.'' ifadesini kullandı.