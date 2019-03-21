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Yunanistan'dan Girit'te Türk bayrağı açan askerlere tepki

Yunanistan, Türkiye'nin NATO tatbikatı kapsamında gittiği Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Girit'te askeri dalgıçların denizaltında Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 22:20..
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Yunanistan'dan Girit'te Türk bayrağı açan askerlere tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Ege'de askeri tatbikat düzenledi. NATO kapsamında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında Mehmetçik denizin metrelerce altında Türk bayrağı açtı.

NATO RT'LEDİ

Açılan Türk bayrağının bulunduğu fotoğraflar Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılırken NATO'da bu fotoğrafları kendi hesabından paylaştı.

Yunanistan'dan Girit'te Türk bayrağı açan askerlere tepki

YUNAN ŞİKAYET ETTİ

Türk dalgıçların bu fotoğrafının NATO Deniz Kuvvetleri'nin Twitter hesabından da Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan retweet edilerek paylaşıldığı ancak Yunan yetkililerin şikayeti üzerine silindiği bilgisine yer verildi.

Yunanistan'dan Girit'te Türk bayrağı açan askerlere tepki

Milli Savunma Bakanlığı'nin tatbikatla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:

"NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan ev sahipliğinde 14-21 Mart 2019 tarihleri arasında icra edilen ARIADNE-19 Tatbikâtına iştirak ediyor. Tatbikat kapsamında, SNMCG-2 unsurları tarafından 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında Suda/GİRİT liman ziyareti gerçekleştirildi. Suda liman ziyareti hitamında, tatbikata katılan unsurlar tarafından asimetrik tehdit eğitimleri ve hava savunma harbi eğitimlerinin yapılmasına müteakip Girit Adası kuzeyinde mayın harbi eğitimleri icra ediliyor. Mayın Harbi Eğitimleri kapsamında, SAS Timlerimiz tarafından 2 adet eğitim mayını 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edildi."

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