taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76
Euro
6.3814
Altın
1493.03
Borsa
101143.74
Gram Altın
276.029
Bitcoin
53707.32

Yunanistan'dan Gümülcine müftüsüne hapis cezası

Gümülcine'de bir Türk köyünde cuma namazına katılan müftüye ''makamı gasp'' suçlaması.

AA | 06.11.2019 - 20:01..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'da, Dedeağaç (Aleksandrupolis) Asliye Mahkemesi, Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif’i, Dedeağaç bölgesindeki bir Türk köyünde kılınan Cuma namazına iştirak ettiği için suçlu buldu.

80 GÜN CEZA

Mahkeme, Şerif'in 80 gün paraya çevrilebilen hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.

''HAYIRLISI ALLAH'TAN''

Şerif, mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dedeağaç köylerinden Musaköy’de cuma namazına katılmamız, makam gasbı sayılarak, 5 Kasım 2019 tarihinde, Dedeağaç mahkemesi tarafından 80 gün cezaya çarptırıldık. Hayırlısı Allah'tan." ifadelerini kullandı.

RESMİ MAKAMI GASP!

Gümülcine'deki Müslüman Türk halkı tarafından müftü seçilen İbrahim Şerif, "resmi makamı gasp" suçlamasıyla hakkında açılan çok sayıda davadan mahkum edilmişti. Şerif, başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından haklı bulunmuş ve Yunanistan para cezasına çarptırılmıştı.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Türk azınlık ise bu uygulamalara karşı çıkarak kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını istiyor.

Yunanistan'dan Gümülcine müftüsüne hapis cezası

Yunanistan'dan Gümülcine müftüsüne hapis cezası

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

YPG'ye katılan Ceren Güneş öldürüldü

392
Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

Veli Ağbaba, YPG'li Ceren Güneş'i Meclis'te konuşturmuştu

423
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşandı

53
Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

Necati Özkan'ın kitabı, Canan Kaftancıoğlu'nu kızdırdı

323
Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

Telefon vergisi 2020 itibarıyla artacak

441
Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

Hakan Şükür dağsız tünel yalanını paylaştı

98
Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

Trump, Evanjelik kişisel papazını Beyaz Saray'a aldırdı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir