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Yunanistan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için mesaj yayınladı. Taze Başbakan, Rumları unutmadık açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 17:43..
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Yunanistan'da Başbakanlık makamı değişti, ancak Türkiye karşıtlığı halen devam ediyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılı ülkemizde ve yavru vatanda anma törenleriyle kutlanırken, Yunanistan'da Türk karşıtlığı olarak karşılık buluyor.

Yunanistan'ın taze Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıslı Rumları unutmadık mesajı yayınladı.

Yunanistan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

"UNUTMADIK"

Başbakan Miçotakis, 1974 Barış Harekatına ilişkin, KKTC'nin bulunduğu kısımdan kan akan bir harita paylaşırken, mesaj olarak da "45 yıl önceki işgal sırasında, mağdurları ve Kıbrıslı kurbanları unutmadık. Daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız”. mesajı yayınladı.

Yunanistan'dan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Miçotakis, EOKA ve Makaryos'un Kıbrıslı Türkleri katletmesine ilişkin en ufak bir cümle dahi kurmadı.

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