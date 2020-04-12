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Yunanistan'dan koronalı göçmen iddiası

Yunan medyası "Türkler koronavirüs hastası olan mültecileri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi |
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Yunanistan'dan koronalı göçmen iddiası

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor... Binlerce insanın hayatını kaybettiği salgın sonrası birçok ülke zor durumda kaldı.

Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye; kendi halkına sağladığı olanaklar dışında, diğer ülkelere de yardım elini uzatıyor.

Ancak Yunan kaynaklar, Türkiye- Yunanistan sınırında insani dram yaşanmasına sebep olan mülteci krizi ile ilgili akılalmaz bir iddia ortaya attı.

KORONALI MÜLTECİLERİ GÖNDERECEKLER

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ekathimerini'de yer alan haberde; bazı kaynaklar mülteci sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gazete "Türk makamların korona olan mültecileri özellikle Yunanistan'a gönderme planı içerisinde olduğunu" söyledi.

Gazete ayrıca "Bu mülteciler ki -birçoğu Pazarkule'de-, mülteci kamplarından toplanıp sınıra gönderildi" iddiasında bulundu.

Yunanistan'dan koronalı göçmen iddiası

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