Yunanistan'dan Libya'ya tehdit

28 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşmüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

BÜYÜKELÇİYİ ÇAĞIRDILAR

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası, ilk günden itibaren Yunanistan'ın rahatsız olmasına neden olmuştu.

Bu kapsamda Yunanistan hükümeti, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği.

''SINIR DIŞI EDERİZ''

Büyükelçi'ye, 5 Aralık tarihine kadar mühlet veren Yunanistan hükümedi, bu tarihe kadar bilgi verilmemesi halinde sınır dışı edileceği bildirildi.