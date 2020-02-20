Yunanistan'dan Lübnan'a kriz dersleri

Yunanistan, Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, doğalgazda iş birliği arayışında...

Yunanistan Dışişleri Bakanı da bu kapsamda, krizlerle boğuşan Lübnan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 3 ülke arasında gerçekleştirilecek olan projeyi konuştuktan sonra konuyu Lübnan'daki krize getirdi.

YUNANİSTAN'DAKİ KRİZLE NASIL MÜCADELE ETTİKLERİNİ ANLATTI

Dendias, görüşmede Yunanistan'ın uzun yıllar süren krizin ardından ekonomik ve mali yönden iyileşmeye başladığını belirterek, ekonomik krizden kurtulma deneyimlerini paylaştı.

Yunan Bakan daha sonra, ülkesinin Lübnan’a destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Avn da Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında koordinasyonun önemine dikkat çekerek Yunanistan’a teşekkür etti.