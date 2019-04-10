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Yunanistan'ın Ayasofya endişesi devam ediyor

BM ve UNESCO'nun kendileriyle aynı fikirde olduğunu savunan Yunanistan, Ayasofya meselesini bir kez daha gündeme getirerek Türkiye'ye çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 08:27..
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Yunanistan'ın Ayasofya endişesi devam ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, Türkiye’nin uluslararası hukuka ve Ayasofya’nın statüsüne saygı duymasını umduklarını belirtti.

Bolaris, bugünkü basın brifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"BM VAR SAYGI DUYUN"

"Yunanistan her zaman uluslararası hukuka başvuruyor. Bu sadece politika değil kültürle de ilgili. Birleşmiş Milletler ve UNESCO var. Anıtların statüsü var. Herkese çağrımız, uluslararası hukuka saygı duyun, uluslararası anlaşmalara saygı duyun, komşulara saygılı olun. Biz dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri oluşturuyoruz, çünkü bu ilişkiler hukuk temelinde kalkınma, ilerleme, halklar arasında anlayış ve işbirliği için elverişli iklim oluşturuyor."

Yunanistan'ın Ayasofya endişesi devam ediyor

AYASOFYA'YA SAYGI DUYUN

Yunan diplomat ayrıca, "Türkiye hükümetinin uluslararası hukuka ve Ayasofya'ya saygı duymasını umuyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Ayasofya endişesi devam ediyor

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