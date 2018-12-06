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Yunanistan'ın gönderdiği 1 göçmen daha donarak öldü

Yunanistan’ın soyarak geri gönderdiği bir kaçak göçmen daha Edirne’de donarak ölmüş halde bulundu.

İHA | 06.12.2018 - 08:45..
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Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırında çeltik tarlasında bir erkek göçmen cesedi bulan köylüler jandarma ekiplerine haber verdi.

EN AZ 2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan’ın geri gönderdiği göçmenlerden biri olan erkek şahsın donarak öldüğünü tespit etti. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetler olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DONARAK ÖLMÜŞ 3 GÖÇMEN BULUNMUŞTU

2 gün önce de Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde birer gün arayla 3 erkek cesedi bulunmuştu.

Akçadam köyü Ova mevkiinde, cumartesi günü suni göletin kenarında bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afganistanlı bir kaçağa ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.

Yunanistan'ın gönderdiği 1 göçmen daha donarak öldü

Yunanistan'ın gönderdiği 1 göçmen daha donarak öldü

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