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Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

Trump'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye verilmeyen F-35'lere talip oldu.

AA & Ensonhaber | 08.01.2020 - 14:09..
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Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri S-400'leri alması üzerine Amerika F-35 konusunda ambargo kararı aldı.

Türkiye'nin üretim sürecinde yer almasına ve ödemesi gerek tüm paraları ödemesine rağmen Amerika F-35'leri teslim etmeme kararı aldı.

Yaşanan gelişmeler Yunanistan'ı heyecanlandırdı.

Çipras'ın ardından Yunanistan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Kyriakos Miçotakis, gözünü Türkiye'ye verilmeyen F-35'lere dikti.

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞME

Yaşanan gelişmelerin ardından Yunanistan Başbakanı, resmi temaslarda bulunmak için gittiği ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kabul edildi.

Miçotakis, görüşmede Trump'a F-35 konusundaki talebini iletti.

Ülkesini CEO gibi yöneten, sürekli milyar dolarlık satışlara imza atan Trump da Yunanistan'a satış yapmaya hazır.

Amerika, bölgedeki menfaatleri doğrultusunda Yunanistan ile de iş birliği içerisinde.

Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

Yunanistan'ın hedefi Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler

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