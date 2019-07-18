Yunanistan'ın hedefinde F-35'ler var

Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.
İlişkilerin günden güne iyiye gitmesi ve Rus uçaklarının Ankara'ya inerek S-400'leri teslim etmesi Amerika'nın gözünü iyice döndürdü.
Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklayan Amerikalılar, Yunanistan'a F-35 için göz kırptı.
Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan da bu gerilimi fırsata çevirmek için harekete geçti.
MİÇOTAKİS HAREKETE GEÇTİ
Yunanistan'da Çipras'tan görevi devralan Miçotakis ve ekibi, F-35'lerin satın alınması için nabız yoklamaya başladı.
Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimi mercek altına alan Yunan basını da F-35 konusunda görüşmelerin hızlandırılacağını yazdı.
ÇİPRAS-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Aleksis Çipras da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 alımı için ısrarcı olmuştu.
ABD: YUNANİSTAN'A F-35 SATABİLİRİZ
Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a F-35'lerin satışına yeşil ışık yakmıştı.