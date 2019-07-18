Yunanistan'ın hedefinde F-35'ler var

Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

İlişkilerin günden güne iyiye gitmesi ve Rus uçaklarının Ankara'ya inerek S-400'leri teslim etmesi Amerika'nın gözünü iyice döndürdü.

Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklayan Amerikalılar, Yunanistan'a F-35 için göz kırptı.

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan da bu gerilimi fırsata çevirmek için harekete geçti.

MİÇOTAKİS HAREKETE GEÇTİ

Yunanistan'da Çipras'tan görevi devralan Miçotakis ve ekibi, F-35'lerin satın alınması için nabız yoklamaya başladı.

Türkiye ile Amerika arasındaki gerilimi mercek altına alan Yunan basını da F-35 konusunda görüşmelerin hızlandırılacağını yazdı.

ÇİPRAS-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Aleksis Çipras da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 alımı için ısrarcı olmuştu.

ABD: YUNANİSTAN'A F-35 SATABİLİRİZ

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a F-35'lerin satışına yeşil ışık yakmıştı.